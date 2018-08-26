Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malazgirt, Öncesine Baktığımızda Mekke, Kudüs Demektir"

- Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programına katılanlardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'te gerçekleştirilecek "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"na katılarak konuştu. (2)

Erdoğan: "Malazgirt, öncesine baktığımızda Mekke, Kudüs demektir, sonrasına baktığımızda Bursa, Edirne, İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir."

Erdoğan: "Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır, ne sonramız. Biz, Malazgirt'te nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik."