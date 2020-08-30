Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse;... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse; Çanakkale'de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar'da, Sakarya'da bizimdir" "Adete felç olmuş sanayimizi yeniden ayağa kaldırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse; Çanakkale'de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar'da, Sakarya'da bizimdir" "Adete felç olmuş sanayimizi yeniden ayağa kaldırdık" Kaynak: İHA