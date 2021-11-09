Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
MALATYA (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da 2 katlı bir binanın çökmesi ve enkazda devam eden arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Haber : ANKARA,
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçüğe ilişkin yetkililerden bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.
Malatya Valisi Baruş çöken binayla ilgili konuştu Açıklaması