Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçüğe ilişkin yetkililerden bilgi aldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçüğe ilişkin yetkililerden bilgi aldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçüğe ilişkin yetkililerden bilgi aldı

Malatya'da bir binada meydana gelen göçük ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

MALATYA (Habermetre) - Malatya'da bir binada meydana gelen göçük ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

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