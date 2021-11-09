Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yaşanan göçükle ilgili bilgi aldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yaşanan göçükle ilgili bilgi aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yaşanan göçükle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MALATYA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

(Hülya Keklik/İHA)

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