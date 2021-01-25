Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni...
25.01.2021 17:18 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Yazıkonak'ta düzenlenen " Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni'ne" katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Yazıkonak'ta düzenlenen " Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni'ne" katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey