Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni...

25.01.2021 17:18 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Yazıkonak'ta düzenlenen " Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni'ne" katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Yazıkonak'ta düzenlenen " Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni'ne" katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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