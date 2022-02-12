Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe koyulmasına karar verilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe koyulmasına karar verilmiştir."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel