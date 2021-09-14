Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı.
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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