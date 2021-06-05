Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Politika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Ereğli'yi heyecanlandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Ereğli'yi heyecanlandırdı
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam İrem Derici Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 21:27:02. #1.16#

title