Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makamların, milletin emaneti olduğunu hiçbir zaman aklımızdan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makamların, milletin emaneti olduğunu hiçbir zaman aklımızdan...

Salondan ve katılımıcılardan görüntüler -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı.

27.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Salondan ve katılımıcılardan görüntüler

-Türkiye ve AK Parti Genel Başkanı 'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makamların, milletin emaneti olduğunu hiçbir zaman aklımızdan...
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