Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makamların, milletin emaneti olduğunu hiçbir zaman aklımızdan...
Salondan ve katılımıcılardan görüntüler -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı.
27.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:29
Salondan ve katılımıcılardan görüntüler
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı. (2)
Kaynak: AA