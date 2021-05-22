Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasdal'dan Fatih Camisi'ne kadar makam aracını kullandığı anları paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasdal'dan Fatih Camisi'ne kadar makam aracını kullandığı anları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hasdal'daki yol açılışının ardından makam aracının sürücü koltuğuna oturarak Cuma Namazını kılacağı Fatih Camisine kadar makam aracını kullanmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anları sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır" notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını kullandığı sırada yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını kullanırken, yol kenarında kendisini selamlayan vatandaşlara el salladı.

(İHA)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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