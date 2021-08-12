Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz...
Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz... - Haberler
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