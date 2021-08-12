Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener