Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul ediyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Kabulde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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