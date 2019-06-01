Cumhurbaşkanı Erdoğan mahkumlara af taleplerine yanıt verdi: Seçimden sonra görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan mahkumlara af taleplerine yanıt verdi: Seçimden sonra görüşülecek

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadir Gecesi programında mahkumlara af taleplerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mahkumlara af taleplerine yanıt verdi: Seçimden sonra görüşülecek

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadir Gecesi programında mahkumlara af taleplerine yanıt verdi.

İstanbul, Esenler'de Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında konuşan Erdoğan, mahkumlara af çıkarılmasına ilişkin görüşmelerin mecliste seçim sonrası yapılacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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