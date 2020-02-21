Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Merkel ile görüştü

21.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulundu, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA