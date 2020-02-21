Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

21.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakanı ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunurken, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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