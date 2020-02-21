Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Merkel ile telefonda görüştü

21.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:11

Gülseli KENARLI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırı, İdlib'teki son durum ve Libya konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulundu. Erdoğan, saldırıya ilişkin yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti. Görüşmede Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'teki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA