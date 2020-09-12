Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Macron senin süren az kaldı.
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Macron senin süren az kaldı.
12.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Macron senin süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde tarih bilgin yok önce tarih öğren demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme, bak biz sizi Cezayir'den tanırız, 1 milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz. 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Bize insanlık dersi veremezsiniz." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA