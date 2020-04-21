Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA