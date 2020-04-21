Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
21.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA