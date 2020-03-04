Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

04.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib ve mülteciler meselesinin ele alındığı belirtildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA