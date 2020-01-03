Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

03.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Macron'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA