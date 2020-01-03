Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

03.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

, ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Macron'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
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