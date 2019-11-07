Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da - Resmi karşılama töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile görüştü.
07.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:29
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak: AA
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da - Resmi karşılama töreni