Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.

07.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü
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