Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.
07.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:20
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.
Kaynak: AA
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü