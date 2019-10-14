Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı Azerbaycan'da kabul etti

14.10.2019 22:42

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptığı kınamayı engellemeye çalıştığı iddia edilen Macaristan ile Türkiye arasında Azerbaycan'da bir görüşme gerçekleşti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü. Euronews.com'da Görüntüle