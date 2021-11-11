Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban onuruna akşam yemeği verdi
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna resmi akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna resmi akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleşti.
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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