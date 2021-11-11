Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban onuruna akşam yemeği verdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban onuruna akşam yemeği verdi

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban onuruna akşam yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleşti.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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