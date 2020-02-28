Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.

28.02.2020 22:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA

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