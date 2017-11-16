Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Bassil'i Kabul Etti
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran...
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil
Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil'i kabul etti.