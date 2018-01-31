Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Hariri'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık yaptığı Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısına ara vererek Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti. Erdoğan'ın kabulün ardından toplantıya tekrar katılması öngörülüyor.