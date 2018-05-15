Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Musevi Cemaati Temsilcilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haham Elahanan Beck ve beraberindeki Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyelerini kabul etti.

HAHAMLARIN FİLİSTİN ROZETİ TAKMASI DİKKAT ÇEKTİ

Neturei Karta Cemaati Tevrat'a inanmakla beraber Siyonizm karşıtı olmalarıyla biliniyor. Haham Elahanan Beck'in yakasındaki Filistin bayrağı renklerindeki rozet de dikkat çekti.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ

İntercontinental Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

Kabulde, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

SİYONİZME KARŞILAR

Neturei Karta Cemaati Tevrat'a inanmakla beraber Siyonizm karşıtı olmalarıyla biliniyor. Haham Elahanan Beck'in yakasındaki Filistin bayrağı renklerindeki rozet de dikkat çekti.