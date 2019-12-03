Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da

03.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kalacağı otelin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveyle ilgili, "Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte kalacağı otelin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, bugün Almanya, Fransa ve İngiltere'nin katılımıyla yapılacak olan dörtlü zirveye ilişkin, "Kısa süreli bir görüşme olacak. Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Malum, Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz ama aynı zamanda tabii bu ülkeler malum koalisyon güçleri içerisinde de yer aldıkları için bu koalisyon güçleri içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar ve bizim hazırladığımız plan, projeler konusunda da kendilerinin destekleri neler olabilir, onları da bir görüşme fırsatını bulacağımızı zannediyorum. Ama onların tabii bu arada bizden talepleri neler olacak, onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki, iyi bir niyetle bunu toparlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA