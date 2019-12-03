Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da

03.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İngiltere'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'daki Stansted Havalimanı'nda Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, eşi Gül Yalçın ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.



Liderler toplantısında, NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehditler karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesi, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, İttifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması öngörülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak etmesi planlanıyor. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.



Erdoğan'ın ziyaretinin son gününde 'Cambridge Camisi'nin açılış törenini katılması planlanıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor. - LONDRA

Kaynak: İHA