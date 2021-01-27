Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokanta, restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacağını söyledi

Salgınla mücadelede aşı çalışmalarına başlanmasıyla yeni bir safhaya geçtiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Sağlık Bakanlığımızın belirlediği programa göre aşı tedarikini, dağıtımını ve uygulamasını sürdürüyoruz. Şu an itibariyle 10 milyon doz aşıyı ülkemize getirttik. Dünyanın birçok geliştiğini söyleyen ülkeler aşı bulamıyor. Ama biz yaptığımız anlaşmayla bu 50 milyon dozun 10 milyonunu tedarik ettik. Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek, inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır. Tedbirlerden etkilenen kesimlere yönelik destek programlarımızı ihtiyaca göre hem genişletiyor, hem de sürelerini uzatıyoruz. Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık. Bu konuyla ilgili ekranları başında bizi izleyen kardeşlerime sesleniyorum, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Korona virüs salgınından etkilenen esnafımıza doğrudan esnaf desteği ve kira desteği ödemeleri kapsamında 3 ay süreyle aylık bin lira esnaf desteği, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği ödemesi yapmaya devam ediyoruz. Salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik. Şimdi de yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usülde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden insanımıza aktardık. Salgının seyrinin endişe verici seviyelere çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya ve uygulamaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının, salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle, yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır. Bunun için öncelikle milletimizin 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmesi gerekiyor. Aşılanan kişi sayısının, toplumda genel koruma sağlayacak rakamlara ulaşması da önemli bir kriterdir. Yerli aşı çalışmalarımızın kullanılabilir seviyeye gelmesi, önümüzü daha kolay görebilmemizi sağlayacaktır. Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken, yerli aşıyla ilgili gelişmeleri de yakından izliyoruz." (İHA)

Kaynak: Tourism Today