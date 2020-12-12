Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti iktidarı demek, hizmet iktidarı demektir"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti iktidarı demek, hizmet iktidarı demektir"

12.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:05

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ak Parti iktidarı demek, hizmet iktidarı demektir'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ak Parti iktidarı demek, hizmet iktidarı demektir'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ak Parti iktidarı demek, hizmet iktidarı demektir'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ak Parti iktidarı demek, hizmet iktidarı demektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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