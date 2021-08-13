Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile telefonda görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları ve seller dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile telefonda görüştü - Haberler
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