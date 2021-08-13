Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları ve seller dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre