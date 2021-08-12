Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları ve seller dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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