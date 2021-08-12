Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ve seller dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı