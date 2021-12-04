Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek"
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te...
SİİRT (AA) - Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreninde konuştu.