Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek"

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te...

SİİRT (AA) - Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (4)

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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