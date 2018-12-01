Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liderlerle Davette Buluştu - Buenos

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liderlerle Davette Buluştu - Buenos

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Colon Theatre'a gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen kültürel etkinliğe katılmak ve liderler onuruna verilen yemeğe iştirak etmek üzere Colon Theatre'a geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Colon Theatre'a gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen kültürel etkinliğe katılmak ve liderler onuruna verilen yemeğe iştirak etmek üzere Colon Theatre'a geldi.

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