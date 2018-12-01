Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liderlerle Davette Buluştu - Buenos
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Colon Theatre'a gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen kültürel etkinliğe katılmak ve liderler onuruna verilen yemeğe iştirak etmek üzere Colon Theatre'a geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Colon Theatre'a gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen kültürel etkinliğe katılmak ve liderler onuruna verilen yemeğe iştirak etmek üzere Colon Theatre'a geldi.