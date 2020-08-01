Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı (2) LİDERLERLE GÖRÜŞMESİNİ SÜRDÜRDÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

LİDERLERLE GÖRÜŞMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Kaynak: DHA