Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman ülke liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı
01.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:54

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman ülke liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.


Kaynak: DHA

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