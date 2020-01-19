: Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi

19.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu Berlin Konferansı öncesi liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Liderler fotoğraf çekiminin ardından konferans salonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya konusunda gerçekleştirilecek Berlin Konferansı'na katılmak üzere Başbakanlık binasına geldi. Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. Erdoğan konferans öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti. Liderler aile fotoğrafı çektirdikten sonra konferans salonuna geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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