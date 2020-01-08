Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından misafir ülkelerin liderlerini yemekte ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından misafir ülkelerin liderlerini yemekte ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış programının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u yemekte ağırladı.
(İHA)