Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Erdoğan: "Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü kaçak yollardan satma girişimlerinin engellenmesi için çağrımızı tekrarlıyoruz."

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz."

Erdoğan: "Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız."

Erdoğan: "Libya'daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümü için tüm uluslararası platformlarda Serrac ile hareket edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya Başbakanı Serrac ile) Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık."

Kaynak: AA