Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri'yi kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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