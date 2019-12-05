05.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Libya yönetimi ile yapılan anlaşma) "Tabi başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail rahatsız olduğu gibi Avrupa Birliği'ni de tahrik ediyorlar. Şimdi Dörtlü Zirve'de de Fransa ve Almanya da bu konunun üzerinde durdu. Biz gerekli açıklamaları yapınca da gene tabi Fransa maalesef bu işte hala rahatsızlığını devam ettiriyor" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA