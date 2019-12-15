15.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'yla imzalanan mutabakat muhtırası) Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir."

Kaynak: AA