Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz Kovid-19 aşısını teslim edeceklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz Kovid-19 aşısını teslim edeceklerini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş