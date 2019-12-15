Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya her türlü desteği vereceğiz, Hafter meşru değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya her türlü desteği vereceğiz, Hafter meşru değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

15.12.2019 21:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya her türlü desteği vereceğiz, Hafter meşru değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Erdoğan, asker gönderilmesi konusunda ise Libya'dan talep gelmesi durumunda "Nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir" dedi.


General Hafter'in meşru bir tarafı temsil etmediğini kaydeden Erdoğan ayrıca "Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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