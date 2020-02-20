Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
20.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA